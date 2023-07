Tomatensaft selber machen Rezept für selbstgemachten Tomatensaft

Die reifen Tomaten waschen, den Strunk entfernen und klein schneiden. Geben Sie die Tomaten in einen Topf und lassen Sie sie zuerst aufkochen und dann bei niedriger Temperatur 10-15 Minuten lang köcheln. Währenddessen können Sie größere Tomatenstücke schon mit einer Gabel zerdrücken. Nehmen Sie den Topf vom Herd und streichen Sie die Masse durch ein feines Metallsieb. Saft mit etwas Salz, Pfeffer und je nach Geschmack mit anderen Gewürzen abschmecken. Damit der Tomatensaft länger haltbar ist, sollten Sie ihn anschließend nochmal kurz aufkochen lassen. Heiß in saubere Flaschen füllen und fest verschließen.

Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollte jeder täglich rund 400 Gramm Gemüse essen. Im Durchschnitt schaffen wir in Europa nur die Hälfte dieser empfohlenen Tagesmenge. Dabei ist Gemüse so gesund:

In der Tomate zum Beispiel stecken vor allem Vitamin C, Polyphenole und Carotinoide, die unter anderem zur Prävention von Krebs und Lebererkrankungen beitragen. Italienische Forscher haben bewiesen, dass das im Tomatensaft enthaltene Carotinoid Lycopin Zellwucherungen und dem Wachstum von Darmtumoren entgegenwirkt. Zudem ist Tomatensaft gut für das Herz, die Gefäße und den Cholesterinspiegel. Eine spanische Studie hat gezeigt, dass der Genuss von Tomatensaft das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt, da er Entzündungen und somit der Arteriosklerose entgegenwirkt. Das erstaunlichste an allen Untersuchungen ist, dass die verarbeitete Tomate, also Tomatensoße oder -saft noch besser und schneller wirkt als eine rohe Tomate.