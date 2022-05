Konserven aus China erkennen Wo kommt meine Tomatenkonserve her?

"Hergestellt in Italien", "100 Prozent aus Italien" - was bedeuten die Etiketten auf der Tomatendose? Und wie kann ich erkennen, ob die Tomaten aus China oder Italien kommen?

Das europäische Lebensmittelrecht macht es uns Verbrauchern nicht eben leicht, die wahre Herkunft von Lebensmitteln zu erfahren. Im Gegensatz zu frisch angebotenem Obst und Gemüse muss bei Lebensmitteln in der Dose meist das genaue Ursprungsland nicht genannt werden. Das finden nicht nur Verbraucherschützer seit langem unbefriedigend.

Tomaten aus China erkennen

Bei verarbeiteten Lebensmitteln - und dazu zählen auch Dosen - gibt es keine generelle Verpflichtung für Hersteller, die Herkunft der Zutaten anzugeben. Hinweise wie "Hergestellt in Italien" oder "In Italien produziert" besagen nur, dass die Rohstoffe (also etwa die Tomaten) in Italien verarbeitet wurden. Woher sie aber ursprünglich stammen, bleibt dabei unklar.

Die Herkunft von "Primärzutaten" muss unterbestimmten Bedingungen genannt werden. Mit dem Ausschlussprinzip kommen wir zumindest ein bisschen weiter: Seit April 2020 muss der Hersteller die Herkunft der sogenannten Primärzutaten eines Lebensmittels angeben (also etwa bei Tomaten in Dosen oder bei Tomatenmark die Herkunft der Tomaten) - wenn die Verpackung etwa durch eine Flagge, farbigen Hinweis oder dergleichen beim Kunden den Eindruck erweckt, dass die Primärzutaten aus einem bestimmten Land kommen und das aber nicht zutrifft.

Beispiel: Wenn auf einer Dose die italienische Flagge aufgedruckt ist, und/ oder der Hinweis "echt italienisch" draufsteht - und die Tomaten darin aber NICHT aus Italien kommen, muss das irgendwo auf dem Etikett stehen.

Welche Dosentomaten kommen aus China?

China produziert jährlich rund 37 Millionen Tonnen Tomaten, Italien 6,23 Millionen Tonnen "China produziert die meisten Tomaten weltweit. Die durchschnittliche Erntemenge beträgt 37 Millionen Tonnen. Im Gegensatz dazu produziert Italien nur 6,23 Millionen Tonnen", erklärt Daniela Krehl, Fachberaterin der Verbraucherzentrale Bayern. Die Wahrscheinlichkeit für 'Tomaten made in China' ist also nicht eben gering. Aber: Aus welchen Land genau die Tomaten kommen, die in der genannten italienisch anmutenden Dose stecken, muss der Hersteller nicht angeben - es reicht der Hinweis. Im oben aufgeführten Beispiel der chinesischen Tomaten in der Dose aus Italien könnte der etwa lauten "Die enthaltenen Tomaten stammen nicht aus Italien". Alternativ kann der Hersteller angeben, dass die Tomaten aus "Nicht-EU-Ländern" stammen oder auch China als Ursprungsland nennen. Bei gemischten Tomaten aus Italien und China wäre auch die Angabe "EU und Nicht-EU" zulässig. Was das bringt? "Dieser Hinweis hat für Verbraucher:innen aber keinen wesentlichen Informationswert", so Verbraucherschützerin Daniela Krehl.

Als Kunde bleibt also nur mal wieder, genau auf das Kleingedruckte zu achten - und im Zweifelsfall Dosen mit der Beschriftung "Nicht-EU-Landwirtschaft" im Regal stehen zu lassen, wenn man chinesische Produkte sicher vermeiden möchte.

Welche Dosentomaten kommen wirklich aus Italien?

"100 Prozent italienische Tomaten" - der Inhalt dieser Dose ist in Italien gewachsen. Wer sicher gehen möchte, Tomaten aus Italien in der Dose zu haben, hat es dagegen mittlerweile deutlich leichter: Viele Hersteller haben erkannt, dass Verbraucher darauf Wert legen und platzieren Hinweise wie "100 Prozent italienische Tomaten" oder "Nur mit italienischen Tomaten hergestellt" entsprechend prominent auf ihren Produkten. Solche Hinweise müssen stimmen, sonst läge ein Verstoß gegen das Lebensmittelrecht vor. Natürlich kann man so etwas nie ausschließen - aber gerade für größere Hersteller wäre der damit verbundenen Imageverlust doch beträchtlich, was uns Kunden eine gewisse Sicherheit geben dürfte.

Was gilt bei Dosen mit Bio-Siegel?

Bei Bio-Lebensmitteln mit EU-Bio-Logo muss der Hersteller generell angeben, woher die "Rohstoffe" stammen. Allerdings muss auch hier das Land nicht namentlich genannt werden - es genügt also etwa die Angabe "EU-Landwirtschaft" oder "Nicht-EU-Landwirtschaft" bzw. bei Mischungen "EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft".