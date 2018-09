Tartar Rezept für Rindertartar

Zutaten für Rindertartar

600 g Rinderfilet

Salz

grober schwarzer Pfeffer

Rapskernöl

200 g Sauerrahm

eine Limone

3 - 4 Schalotten

4 Zweige Blattpetersilie

2 große Gewürzgurken

2 EL Senf

4 Scheiben Bauernbrot

Das Rinderfilet in sehr feine Würfel schneiden. Das gelingt am besten, wenn Sie das Filet im Tiefkühlfach kurz anfrieren und mit einer Aufschnittmaschine in dünne Scheiben (ca. 2 mm) schneiden. Anschließen werden die Scheiben gleichmäßig gewürfelt.

Fleisch mit reichlich Salz und Pfeffer würzen, gut vermengen, abschmecken und zuletzt einen kleinen Schuss Rapskernöl unterrühren. Es ist wichtig, dass Sie das Tatar zuerst fertig abzuschmecken, bevor Sie das Öl dazugeben. Das Öl legt sich wie ein Film um das Fleisch. So wird es schwer, alle Gewürze zu erschmecken.

Sauerrahm mit einigen Spritzern Limettensaft und Salz abschmecken. Schalotten schälen, in feine Streifen schneiden und kurz in einem Topf mit kochendem Salzwasser blanchieren. Schalotten danach sofort in einer Schüssel Eiswasser abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen. Jetzt können Sie die Schalotten in Streifen schneiden und mit grob geschnittener Blattpetersilie vermengen. Gewürzgurken schälen und in kleine Würfel schneiden. Danach Senf im Verhältnis 1:1 mit Pflanzenöl mischen.

Rindertartar servieren

Das Rindertatar mit einem runden Ausstechring rund auf Tellern anrichten, einige Tupfer Limetten-Sauerrahm darauf verteilen, Schalottenstreifen darüber fallen lassen und die Gewürzgurkenwürfel darauf setzen. Zuletzt mit etwas gemixtem Senf beträufeln und mit geröstetem Bauernbrot servieren.

