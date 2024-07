Tank-App Mit diesen Apps tanken Sie im Inland und im Ausland günstiger

Zu Hause haben wir ja unsere preiswerte Lieblingstankstelle. Doch wo kann man auf Reisen, in Deutschland, in Österreich oder in Italien günstig tanken? Diese Apps helfen dabei, beim Tanken im In- und Ausland Geld zu sparen.

Nutzen Sie bereits eine Tank-App und forschen nach den günstigsten Preisen oder tanken Sie immer an Ihrer Lieblingstankstelle? Vergleichen kann sich aber lohnen, um bei den Spritkosten zu sparen. Im Inland ist auch die Uhrzeit entscheidend, wann Tanken am günstigsten ist.

Tank-Apps punkten aber auch mit weiteren Vorteilen: Mit manchen kann man direkt an der Zapfsäule mobil bezahlen und sich die Wartezeit an der Kasse ersparen, andere geben auch E-Ladesäulen oder Campingplätze an. Einige decken mittlerweile auch das europäische Ausland und liefern die günstigsten Tankstellen.

Auf Reisen sind Tank-Apps besonders hilfreich, Tanken an Autobahntankstellen ist - Beispiel Deutschland - um 20 Prozent teurer als an anderen Tankstellen, das hat der ADAC mit einem aktuellen Test festgestellt.

Wie kommt eine Tank-App an die Preise?

Seit 2013 müssen alle Tankstellenbesitzerinnen und -besitzer jede Änderung der Preise an ihren Zapfsäulen innerhalb von fünf Minuten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt (MTSK) melden. Das betrifft aber nur die Kraftstoffe Super E 5, Super E10 und Diesel. Diese Preis-Daten gibt das MTSK dann an die Dienstleister, also die App-Anbieter, weiter. Das bedeutet, Tank-Apps greifen alle auf dieselbe Informationsquelle für die Spritpreise zu. Wenn der Preis dann doch höher ist an der Tankstelle als in der App, dann liegt das oft an der Zeitverzögerung bei der Übermittlung.

Wie das bei Preisunterschieden zwischen Zapfsäule und Aushang ist, das lesen Sie hier: Preis Tankstelle - Welcher Preis gilt?

Tankstellen-Apps für Reisen

Ein gut geplanter Tankstopp auf einer Reise spart Geld, allerdings haben nicht alle Benzinpreis-Apps alle Reiseländer im Angebot. Der ADAC hat untersucht, wo Sprit in Europa besonders preiswert ist. So ist es in Österreich nach wie vor billiger zu tanken, in Italien aber teurer.

Diese Tank-Apps sind hilfreich:

Benzinpreis-Blitz

Benzinpreis-Blitz bietet kostenlos Spritpreise aus sieben europäischen Ländern. Suchen kann man jeweils im Umkreis um einen Ort herum, nicht entlang einer Reisestrecke. Tank-App mit einstellbarem Preisalarm, der informiert, wenn ein bestimmter Preis bei einer ausgewählten Tankstelle erreicht wird.



Die App ist kostenlos, aber mit Werbung. Der Kauf der App ohne Werbung kostet 7,99 Euro/Jahr.

Länder: Deutschland, Österreich (nur Diesel, Super und CNG, also Erdgas), Luxemburg, Frankreich, Portugal (ohne Madeira und die Azoren), Spanien, Italien.

Links zum Download der App: für Android und iPhones.

Bewertungen: 4,6 Sterne bei Android und 4, 6 bei Apple.

1-2-3-Tanken

Die kostenlose Tank-App liefert Preise aus fünf europäischen Ländern. Österreich und die Schweiz sind nicht dabei. Man kann in einer Kartenansicht mit der Umkreissuche nach günstigen Tankstellen suchen, aber auch entlang einer Route. Es ist möglich, eine Favoritenliste anzulegen. Mit Apple Car Play kompatibel, allerdings nur für Nutzer und Nutzerinnen einer bezahlten Version der App.

Länder: Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien

Links zum Download der App: für Apple, auch für die Apple Watch und Android

Bewertungen: Bei Google Play gibt es 4,1 Sterne, im Apple-Store 4,6 für die App.

Pace Drive App

Kostenlose Tank-App ohne Werbung und mit mobiler Bezahlfunktion direkt an der Zapfsäule. Zum Registrieren in der App braucht man eine E-Mail-Adresse, eine Apple ID oder den Google Account. Die Tankstellen werden auf einer Karte in den Ampelfarben abgebildet, grüne Tankstellen sind die günstigsten.

Länder: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien und Österreich

Links zum Download der App: Apple, Android

Bewertungen: Bei Apple 4,6 Sterne, im Google Play Store auch 4,6 Sterne.

Prezzi Benzina! - Tank-App für Italien

Diese kostenlose italienische App ist zwar auf Italienisch, aber eine Zielortssuche kann man auch ohne Sprachkenntnisse eingeben. Unter "Percorso" sucht man entlang einer Route.

Länder: Italien

Links zum Download der App: für Androidgeräte und für Apple-Geräte. Wer sich die App nicht extra herunterladen möchte – es gibt sie auch als Web-App: https://prezzibenzina.it

Bewertungen: 4,4 Sterne im Google Play Store, 4,5 bei Apple.

Tank-App Deutschland

ADAC Drive App (vormals ADAC Spritpreise App)

In der kostenlosen ADAC Drive App kann man Routen planen, günstige Tankstellen in Deutschland in einer Kartenansicht finden oder auch E-Ladestationen in Europa. Man kann mit "Eco-Route" energieeffiziente Strecken planen und auch Camping- und Stellplätze suchen. ADAC-Mitglieder können in der App ihre Mitgliedskarte digital speichern. Diese App enthält keine Werbung.

Länder: Spritpreise nur für Deutschland. Im europäischen Ausland werden die Tankstellen in der App und ob sie geöffnet haben, angezeigt, aber keine Preise übermittelt.

Links zum Download der App: Hier gibt es die kostenlose App für Android- und für Apple-Geräte.

Mit Apple Car Play oder Android Auto kompatibel und dann direkt auf dem Auto-Display.

Bewertungen: Android-Nutzerinnen und -Nutzer geben der App 4,3 Sterne, bei Apple hat die App 4,5 von 5 Sternen.

Clever tanken App

Kostenlose Tank-App, die Spritpreise und E-Ladesäulen anzeigt. Zu jeder Tankstelle gibt es einen Preisverlauf und eine Preisprognose. Außerdem Statistiken, in welcher Stadt es am günstigsten ist, zu tanken. Preisalarm bei Erreichen eines voreingestellten Preises per Push-Nachricht. Die App hat auch eine mobile Bezahlfunktion. Die eingeblendete Werbung lässt sich mit dem Kauf der App ausblenden. Preis/Jahr: 2,29 Euro.

Länder: Deutschland

Links zum Download der App: Die App gibt es für Android- und Apple-Geräte

Bewertungen: Bei Apple 4,4, im Google Play Store 4,6 Sterne.





