E10 Verträgt mein Auto Super E10?

E10 wurde 2011 an deutschen Tankstellen eingeführt. Die deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer tanken aus Gewohnheit aber immer noch meist Super E5. Nur rund ein Viertel entschied sich 2022 an der Tankstelle für den Super E10, so der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr - nur 17,2 Prozent betrug der Marktanteil von E10 noch im Jahr 2021.

Mit E10 sparen?

Je Tankfüllung spare man bis zu vier Euro, denn Super E10 ist im Schnitt, so der ADAC, fünf bis sechs Cent günstiger als Super E5. So können gerade Vielfahrerinnnen und Vielfahrer im Jahr richtig viel sparen.

Was ist E10?

E10 tanken

Nach wie vor glauben viele Autofahrerinnen und Autofahrer, der Motor ihres Pkw würde Schaden nehmen, wenn sie E10 tanken. Aber dem ist nicht so: "In der Regel vertragen alle Fahrzeuge ab November 2010 das E10-Benzin. Aber auch viele Old- und Youngtimer können Ottokraftstoffe mit einem höheren Ethanolanteil ohne Schäden nutzen", so der ADAC. Dem Automobilklub sind keinerlei Schäden an Motoren durch den höheren Ethanolanteil im Superbenzin bekannt. Bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) gibt es eine Liste der Kfz, die E10 vertragen, obwohl sie älteren Baujahrs sind.



Man kann auf auch hier online testen, ob das eigene Fahrzeug E10 verträgt.