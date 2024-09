Stau auf der Autobahn Darf ich bei Stau aus dem Auto aussteigen?

Stau auf der Autobahn - darf ich aussteigen?

Was ist bei Stau auf der Autobahn sonst noch zu beachten?

Darf man bei Stau das Handy in die Hand nehmen?

Laut ADAC gilt: Das Handy darf im Stau nicht in die Hand genommen werden. Telefonieren oder Tippen auf dem Handy ohne Freisprechanlage ist verboten, so lange der Motor läuft. Es droht ein Bußgeld von 100 bis 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg als auch ein Monat Fahrverbot. Sobald jedoch der Motor aus ist, können Sie das Handy zur Hand nehmen.

Noch mehr Infos zu Handy am Steuer: Was ist erlaubt?