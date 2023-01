Parkplatz freihalten erlaubt Darf ich einen Parkplatz freihalten?

Angesichts der Parkplatznot gerade in den Städten eigentlich eine naheliegende Idee: Der Beifahrer steigt aus, geht auch auf Parkplatzsuche und blockiert im Erfolgsfall die Lücke, bis Fahrzeug und Fahrer zur Stelle sind. "Das ist nicht erlaubt", betont Jost Kärger, Leiter Verkehrsrecht beim ADAC. "Wer als Fußgänger verhindert, dass ein anderes Auto in der freien Parklücke parkt, macht sich im schlimmsten Fall sogar strafbar", so der Jurist. Als betroffener Autofahrer können Sie den "Parkplatz-Besetzer" durchaus auf diesen Sachverhalt hinweisen. Darauf, ihn mit sanftem Druck aus der Parklücke zu schieben, wie man es mancherorts im Internet lesen kann, sollten Sie in jedem Fall verzichten: Damit könnten Sie sich selbst strafbar machen, betont Kärger.