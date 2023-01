Beschleunigungsstreifen Autobahn Was tun, wenn der Beschleunigungsstreifen nicht reicht?

Beschleunigungsstreifen Regeln

Polizeihauptkommissar Manfred Schmidt von der Autobahnpolizei in Ingolstadt meint dazu: "Das ist nicht ganz so einfach - gelingt es dem Fahrzeugführer nämlich nicht, den Spurwechsel gefahrlos zu machen, muss er nach der Gesetzeslage eigentlich am Ende des Standstreifens stehenbleiben. Aber das bringt dann einige Konflikte mit sich, denn zum einen muss der Fahrzeugführer dann aus dem Stand raus in die Autobahn einfahren, wo durch die vorliegende Geschwindigkeitsdifferenz dann eine hohe Unfallgefahr entsteht. Außerdem kann ein starkes Abbremsen am Ende des Beschleunigungsstreifens zu Verkehrsunfällen führen."

Wie verhält man sich auf dem Beschleunigungsstreifen?

Wer hat Vorfahrt beim Einfädeln?

Gefährliche Situationen sieht man oft auch an den Autobahn-Einfahrten: Da blinken Autofahrer auf dem Beschleunigungsstreifen links, um dann einfach am Ende der Spur nach links auf die Autobahnspuren rüber zu ziehen - ohne Rücksicht auf den Verkehr auf der rechten Fahrbahn. Müssen die Autofahrer auf der rechten Autobahn-Fahrspur in so einem Fall rechtzeitig auf die mittlere bzw. linke Spur ausweichen? Polizeihauptkommissar Schmidt beantwortet des Frage mit einem klaren Nein: "Das oberste Gebot ist, dass der Verkehr auf der Hauptfahrbahn immer Vorfahrt hat. Ein unkontrolliertes Einfahren in die Autobahn kann zu Kettenreaktionen und damit zu schwersten Verkehrsunfällen führen!" Natürlich ist es sinnvoll, dass man als Autofahrer auf der rechten Fahrbahn die Spur wechselt, um den einfahrenden Autos die Straße freizumachen - aber nur, wenn man beim Spurwechsel nicht andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gar gefährdet. Schmidt betont ausdrücklich, dass es an dieser Stelle kein Reißverschlussverfahren gibt, wie etwa an Baustellen im Stadtverkehr. Heißt im Klartext: Wer auf die Autobahn auffährt, muss Vorfahrt achten.