Sommerflieder schneiden Wann und wie kurz schneidet man Sommerflieder?

Der Sommerflieder, oft auch als Schmetterlingsflieder bekannt, bildet seine Blüten am einjährigen Holz, also an den Trieben, die im gleichen Jahr gewachsen sind. Daher müssen wir keine Angst haben, dem Strauch womöglich schon im Vorjahr angesetzte Blüten wegzunehmen, und können unbesorgt zur Schere greifen.

Schmetterlingsflieder schneiden

Was passiert, wenn man Sommerflieder nicht schneidet?

"Der Sommerflieder hat weiche Triebe - und wenn man die nicht schneidet, dann brechen diese seitlich weg, liegen am Boden und der Strauch sieht überhaupt nicht mehr schön aus", erklärt Karin Greiner. Und: "Er blüht auch viel weniger." Was schade wäre, schließlich lockt er in der Blüte die wunderbarsten Insekten an.