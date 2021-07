Papierfischchen Sind sie schädlich? Woher kommen sie?

Sie leben wohl schon seit mehr als 350 Millionen Jahren auf der Erde und kamen in den letzten Jahren wahrscheinlich aus der afrikanischen Region Niederguinea zu uns. Durch den Anstieg des Warenverkehrs kamen die Papierfischchen auch nach Europa. In den Niederlanden sind sie schon länger ein Thema und jetzt werden die Schädlinge auch immer öfter in Deutschland gemeldet.