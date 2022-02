Präventionskuvert So schützen Sie Ihre Mitmenschen vor Trickbetrügern

Ein Anruf von der Telefonnummer 110. Am Apparat ein Polizeibeamter, der vor Trickbetrügern in der Nachbarschaft warnt, die sich sogar Zugang zu Bankkonten verschaffen. Sein Angebot: Ein Kollege käme vorbei, um das Geld abzuholen und in Sicherheit zu bringen, das der Angerufene zwischenzeitlich von seinem Bankkonto abheben sollte. Für viele von uns eine klare Farce - aber für sehr viele Menschen eben nicht.