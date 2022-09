Rosmarinöl selber machen Was Sie mit Rosmarinöl alles anstellen können

Für was ist Rosmarinöl gut?

Und auch wenn Ihr Kreislauf manchmal nicht so recht in Schwung kommt, schwört Karin Greiner auf den mediterranen Strauch: "Rosmarin gilt ja auch als Wachmacher - ein paar Tropfen auf dem Handgelenk, der Ellbogenbeuge oder Nacken verreiben, das gibt wieder Energie! Und nicht vergessen, auch noch daran zu riechen." Wegen seiner muskelentspannenden Wirkung verspricht er zudem Linderung bei nervösen Verdauungsbeschwerden, den typischen Monatsbeschwerden vieler Frauen und auch in den Wechseljahren.