Oxymel Rezepte Welche Kräuter eignen sich für Oxymel?

Schon die alten Griechen nutzten es als Heil- und Stärkungsmittel - wir erklären, was ein Oxymel eigentlich ist und haben viele Oxymel-Rezepte zum Selbermachen.

Für was ist Oxymel gut?

"Ein Oxymel ist ein sogenannter Sauerhonig", erklärt Sigrid Billig, Fachapothekerin für Offizinpharmazie. Die Herkunft der Namensbestandteile aus dem Altgriechischen - "oxos" bedeutet "Essig", "meli" Honig - deutet schon darauf hin, dass das Oxymel seit vielen Jahrhunderten bekannt ist. Und heutzutage ist es wieder in Mode gekommen, als Erfrischungsgetränk, als Salatsoße - aber eben auch für medizinische Zwecke, wie das Immunsystem zu stärken, Husten zu bekämpfen oder für Entspannung zu sorgen. Doch dabei sollte man vorsichtig sein, betont Apothekerin Billig - für leichte Beschwerden, wie etwa einen Reizhusten, sind Oxymele sicherlich sinnvoll; ernste Beschwerden, wie etwa eine Bronchitis, sollten dagegen unbedingt von einem Arzt behandelt werden. Für Kinder unter 3 Jahren ist Oxymel wegen des Honigbestandteils ohnehin tabu.

Oxymel - welche Kräuter?

Viele Kräuter eignen sich für ein Oxymel Als Zutaten für Oxymele eignen sich viele Kräuter, erklärt Billig, die zugleich als Expertin für Arzneipflanzen Führungen durch den Arzneipflanzen-Garten des deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt macht: Ein Lavendel Oxymel mit Lavendelblüten entspannt, ein Kapuzinerkresse Oxymel wirkt anti-bakteriell und unterstützt das Immunsystem bei Infektionen des Atemtraktes oder der Harnwege. Ein Wermut Oxymel vor der gehaltvollen, eher fettlastigen Weihnachtsschlemmerei zu sich genommen, fördert die Verdauung; ein Thymian Oxymel ist gut bei Husten, wirkt anti-entzündlich, auswurffördernd und reizlindernd. Ein Rosmarin-Oxymel wirkt entzündungshemmend, könnte aber auch bei leichten krampfartigen Magen-Darmbeschwerden und bei Verdauungsstörungen mit Völlegefühl und Blähungen gute Dienste leisten. Und ein Salbei Oxymel hilft bei Heiserkeit - empfehlenswert vor allem für diejenigen, die beruflich viel sprechen müssen.

Auch der Spitzwegerich ist ein guter Kandidat für ein Oxymel.

Oxymel selber machen

Als grobes Grundrezept für Oxymel gibt Arzneipflanzen-Expertin Billig die folgende Mischung an: "3 Teile Honig, 1 Teil Essig und 1 Teil getrocknete Kräuter bzw. 2 Teile frische Kräuter." Sie betont: "Achten Sie bei allen Zutaten auf die Qualität - verwenden Sie also etwa Bio-Honig oder Honig vom heimischen Imker, naturbelassenen Apfelessig und auch entsprechende qualitätsvolles Pflanzenmaterial." Ihr Rat: "Wenn Sie nicht auf frische oder sorgfältig getrocknete Kräuter aus dem eigenen Garten zurückgreifen können, holen Sie sich die am besten aus der Apotheke." Pflanzen, die ätherische Öle enthalten (wie Thymian oder Rosmarin) auf keinen Fall abwaschen, sonst lösen sich die Öle. Bei der Zubereitung selbst sollten nur ausgekochte, saubere Gefäße und Küchengeräte verwendet werden.

Die Zutaten mischen und dann zirka eine Woche an einem nicht zu hellen Ort bei Zimmertemperatur stehen lassen. Täglich einmal durchschütteln und dann in ein ausgekochtes, verschließbares Gefäß filtrieren: Bei grobstückigen Arzneipflanzen genügt dafür ein ausgekochter Haushaltsfilter.

Oxymel Rezepte

Für ein Kapuzinerkresse Oxymel mischen Sie 1 Teil Akazienhonig, 1 Teil Apfelessig und 1 Teil Kapuzinerkressenblüten und -blätter. Die Kapuzinerkresse klein schneiden, alles zusammenmischen und wie oben beschrieben weitermachen.

Für ein Oxymel mit Lavendelblüten nehmen Sie 3 Teile Blütenhonig, 1 Teil Apfelessig und 1 Teil Lavendelblüten. Das gleiche Verhältnis gilt auch für ein Oxymel mit Salbei - aber Vorsicht: Schwangere und stillende Frauen sollten auf Salbei wegen seiner wehenfördernden und die Milchproduktion hemmenden Wirkung lieber komplett verzichten.

Ein Thymian Oxymel hilft bei Husten Für ein Thymian Oxymel und ein Rosmarin Oxymel empfiehlt Billig die Mischung 200 g Waldhonig, 50 g Apfelessig und 100 g getrockneter Thymian bzw. Rosmarin.

Grundsätzlich können wir alle Oxymele mit frischen, aber genauso gut mit getrockneten Kräutern herstellen - als Faustregel brauchen wir dabei von den getrockneten Pflanzen nur etwa halb so viel wie von den frischen, erklärt Apothekerin Billig und sagt: "Aber es hat keine gravierende Konsequenz, wenn man etwa zu viel Kräuter nimmt."

Oxymel Rezept für die Verdauung

Gerade zu Weihnachten kommt auf unseren Magen ja einiges an eher fettreichem Essen zu - Stichwort Gänsebraten. Dafür schlägt Billig ein Oxymel mit Wermut vor: "Wermut gehört zu den bitterstoffhaltigen Pflanzen und da Bitterstoffe die Produktion von Magensaft und Gallensaft anregen, fördern sie die Verdauung." Für das Wermut Oxymel 1 Teil Akazienhonig, 1 Teil Apfelessig und 1 Teil Wermutzweige mischen. Nach zirka zwei Wochen ist das Oxymel bereit zum Filtrieren und Abfüllen. Die Apothekerin rät: "Das fertige Wermut Oxymel dann immer zirka eine halbe Stunde vor dem Essen einnehmen, damit die Bitterstoffe auch wirklich im Körper zur Wirkung kommen."

Vor dem im Wermut enthaltenen giftigen Thujon müssen wir uns übrigens nicht fürchten, so Apothekerin Billig, denn: "Thujon wird aus dem Wermut nur bei hohen Alkoholkonzentrationen ausgelöst und im Oxymel ist fast kein Alkohol enthalten, nur eine Restmenge aus dem Vergärungsprozess des Essigs. Beim Ansetzen des Oxymels wird das Thujon, wenn überhaupt, nur in minimalsten Mengen ausgelöst."

Hagebutten Oxymel Rezept

"Die Hagebutte enthält unheimlich viel Vitamin C - insofern kann sie jetzt in der kalten Jahreszeit hilfreich sein, um das Immunsystem ein bisschen zu stärken", weiß Apothekerin Sigrid Billig. "Es gibt nur ein Problem mit ihr: Die Härchen und die Kerne. Sie dürfen auf keinen Fall ins Oxymel." Am sichersten - wenn auch sehr mühsam - ist es daher, die Hagebutten vor dem Ansetzen zu entkernen. Alternativ könnte man die Hagebutten auch nur anritzen und dann einlegen. Im Internet wird manchmal geraten, den gesamten Ansatz mit dem Stabmixer zu pürieren. "Das würde ich nicht machen", betont Billig, "denn die Härchen können dadurch noch kleiner werden und leichter ins Endprodukt gelangen."

Diese Endprodukt sollte man nach zirka 2 Wochen durch einen Tee- oder Kaffeefilter filtrieren, um jegliche Härchen im fertigen Oxymel zu vermeiden. Ein wichtiger Tipp noch:

Vitamin C ist ab 40 Grad thermolabil. Deshalb sollte man ein Hagebutten-Oxymel keinesfalls in einen heißen Tee gießen, da das Vitamin C sonst kaputtgeht.

Wie lange muss ein Oxymel ziehen?

Bei Pflanzen, die ätherische Öle enthalten, gehen die Wirkstoffe schneller ins Oxymel über - diese sind nach etwa 7 bis 10 Tagen fertig. Pflanzen, die Bitterstoffe enthalten, brauchen länger, etwa 2 bis 3 Wochen.

Wie trinkt man Oxymel?

Je nach akutem Anlass kann man das Oxymel unverdünnt einnehmen: Mehrmals täglich ein Teelöffel etwa bei Husten oder Entzündungen im Rachenraum tun der rauen Kehle gut. Wer sein Oxymel gerne im Tee genießt, sollte bei Oxymelen, die ätherische Öle enthalten - wie etwa Lavendel-, Salbei-, Rosmarin- oder Thymian-Oxymel - vorsichtig sein, warnt Arzneipflanzen-Fachfrau Billig: "Je heißer das Teewasser ist, in das ich das Oxymel gebe, desto leichter gehen diese Öle mit dem Wasserdampf in die Luft über." Ihr Trick: "Geben Sie ein Schlückchen Milch oder Sahne dazu. Die ätherischen Öle binden sich in dem Fett der Milch als Emulsion und bleiben dadurch im Tee."

Wie lange ist Oxymel haltbar?

"Auch zur Haltbarkeit von Oxymel gibt es keine belastbaren Studien", betont Apothekerin Billig, "daher kann man sich nur auf Erfahrungswerte aus den Ausgangsprodukten verlassen und auf extrem sauberes Arbeiten bei der Zubereitung." Honig an sich ist sehr lange haltbar, ebenso der Essig, der laut Billig sogar noch in einer Verdünnung von 1:10 antibakteriell und fungizid (pilzabtötend) wirkt. Deshalb ist diese Mischung aus Honig und Essig per se durchaus länger haltbar. Sie formuliert vorsichtig: "Wenn wir nun die Pflanzen dazugeben und sauber arbeiten (ausgekochte Gefäße, Deckel, Küchenutensilien, gewaschene Hände) - dann sollte das Oxymel durchaus einige Monate bis zu einem halben Jahr haltbar sein." Wer also etwa im Spätsommer Kräuter erntet und Oxymele ansetzt, sollte damit über den Winter kommen - sauberes Arbeiten vorausgesetzt.

Wichtig: Angebrochene Flaschen kühl und dunkel lagern.

Oxymel zum Abnehmen?

Im Internet kursieren die unterschiedlichsten Rezepte - für Oxymele gegen Krebs, Oxymele zur Verhütung oder Oxymele gegen Diabetes. Davor warnt die Apothekerin ausdrücklich! Ebenso vor Oxymelen mit giftigen Pflanzen, wie etwa der Polei-Minze.

