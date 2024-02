Was ist im Auto erlaubt? Darf ich im Faschingskostüm Auto fahren?

Alkohol trinken - ist das im Auto erlaubt

Während der Fahrt eine Halbe Bier im Becherhalter? "Sie können tatsächlich hinter dem Steuer Bier trinken, das ist nicht verboten", sagte uns Rechtsanwalt Dr. Rasso Graber, Fachanwalt für Transport- und Speditionsrecht, in einem Gespräch mit BAYERN 1. Wer allerdings den zulässigen Promillewert überschreitet, muss die Konsequenzen tragen. Und: "Empfehlenswert ist das aber natürlich nicht", sagt Graber. Für alle Fahranfänger allerdings gilt die 0,0 Promillegrenze: "Alle Fahrer, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und alle älteren Fahranfänger, die sich noch in der Probezeit befinden, unterliegen einem absoluten Alkoholverbot", so der ADAC.