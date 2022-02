Wie fit bin ich Was bringt mir ein Fitness-Check?

Bezahlt meine Krankenkasse den Fitness-Check?

Während der allgemeine Gesundheits-Check-up vom Hausarzt gemacht wird, muss der Fitness-Check von einem Sportmediziner durchgeführt werden. Laut einer aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest (1/2022) bieten eine ganze Reihe von Krankenkassen den sportmedizinischen Check-up als Extraleistung an. Wie viel von den Kosten übernommen wird und welche Vorgaben zu beachten sind (etwa bei der Wahl des Sportarztes), variiert von Kasse zu Kasse - am besten also einfach bei der eigenen Versicherung nachfragen. In der Regel müssen Sie den Check-up zuerst selbst bezahlen und die Rechnung anschließend einreichen.