Seitenstechen Was hilft gegen Seitenstechen?

Seitenstechen

Wer wieder mit dem Joggen beginnt, kann ein Lied davon singen, wie sehr Seitenstechen schmerzen kann. Wie entsteht Seitenstechen überhaupt und was hat es mit unserer Atmung zu tun? "In der Körpermitte läuft ja das Zwerchfell. Das Zwerchfell, eine große Muskelplatte, hängt an Bändern. Die sorgen dafür, dass der Rhythmus des Zwerchfells bei der Ein- und Ausatmung optimal läuft. Wenn das durch die Atmung aber nicht optimal läuft, dann sind diese Bänder unter unterschiedlichem Zug und das führt zu Seitenstechen", sagt Prof. Dr. Ingo Froböse, Sporttherapeut an der Deutschen Sporthochschule Köln.