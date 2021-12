Misteln Naturschutz Darf ich Misteln sammeln und mitnehmen?

Gerade im Winter leuchten die knallgrünen Büschel der Mistel aus dem winterlich kahlen Geäst vieler Laubbäume hervor - ein kraftvolles Symbol des Lebens inmitten der ruhenden Natur. Vielleicht sind die kugeligen Mistelbüschel auch deshalb bei uns so beliebt als Weihnachtsschmuck für Zuhause.

Misteln ernten verboten?

Die meisten von uns dürften ihre Mistelzweige der Einfachheit halber wohl im Blumenladen oder Gartencenter kaufen. Aber auch wenn man es immer wieder anders hört oder liest: Misteln stehen nicht unter Naturschutz - Sie dürfen sich als Privatperson also durchaus ein Büschel davon auf Ihrem Spaziergang in der freien Natur mit nach Hause nehmen. Wenn Sie drankommen. Und wenn Sie es richtig machen. Das erlaubt die sogenannte "Handstraußregelung", wie Sie es hier nachlesen können: Mistelzweige, Moos, Tannenzapfen - das darf man aus dem Wald mitnehmen .

Wie erntet man Mistelzweige?

Einen einfachen Tipp hat Marianne Scheu-Helgert, Leiterin der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim: "Sobald es den ersten Raureif im Jahr gegeben hat, findet man unter den Bäumen, die Misteln tragen, oft einzelne abgefallene Zweige und Büschel." Ein perfekter Zeitpunkt zum Mistelsammeln, denn die dekorativen weißen oder gelblichen Beeren der Mistel (die für den Menschen übrigens ungenießbar sind) reifen erst im November und Dezember.

Sind Misteln für Bäume schädlich?

Unscheinbarer Anfang: Mistelsamen umgeben von klebriger Schleimhülle auf einem Ast.

Die Mistel ist ein sogenannter "Halbschmarotzer" - sie lebt zum einen von der Photosynthese, die sie selbst betreibt, aber auch von dem Wasser und den darin gelösten Mineralien des Baumes, dessen Leitungsbahnen sie mit ihren wurzelartigen Haustorien anzapft. Dorthin kommt sie übrigens mithilfe eines Tricks: Ihre Beeren enthalten neben den Kernen einen klebrigen Schleim, der hartnäckig am Schnabel der Vögel kleben bleibt, die die Früchte verzehren wollen. Bei dem Versuch, ihn loszuwerden, reiben die Tiere ihre Schnäbel oft an Ästen und platzieren dabei die Samen in Ritzen der Rinde, wo sie bei günstigen Bedingungen auskeimen.