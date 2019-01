Blutmond Am 21. Januar gibt es wieder eine Mondfinsternis

Blutmond am 21. Januar 2019

Wer diesmal dabei sein will, muss sich leider den Wecker stellen und auf eine klare Sternennacht hoffen. Der Blutmond wird am 21. Januar in den Morgenstunden zu sehen sein. Um genau zu sein, das Spektakel der Mondfinsternis beginnt um 3.36 Uhr. Um 5.41 Uhr erreicht die Mondfinsternis die totale Phase, um dann um 6.12 Uhr in der astronomischen Dämmerung und damit dem Höhepunkt der Mondfinsternis zu gipfeln. Das Ende ist um ca. 6.43 Uhr abzusehen und um 7.51 Uhr hat der Mond dann den Kernschatten der Erde wieder verlassen.

Was passiert eigentlich bei der Mondfinsternis?

Wenn Mond, Erde und Sonne in einer Reihe stehen, kommt es zu einer Mondfinsternis. Dabei durchwandert der Mond den Schatten der Erde, so kann ihn kein Licht der Sonne erreichen. Abgesehen von langwelligen, roten Lichtstrahlen, die die Erdatmosphäre durchbrechen können. Daher sehen wir von der Erde aus einen roten Mond, den sogenannten Blutmond.

Wie beobachtet man eine Mondfinsternis?

Anders als bei der Sonnenfinsternis, braucht man zur Beobachtung der Mondfinsternis keine Ausrüstung. Gutes Wetter und damit ein klarer Himmel sind die wichtigsen Voraussetzungen für eine gute Beobachtung. Wenn der Himmel klar ist, dann kann man das Spektakel im Westen und zwar kurz über dem Horizont entdecken.

Alle weiteren Informationen rund um die anstehende Mondfinsternis finden Sie hier: Totale Mondfinsternis am 21. Januar 2019