Warum leuchten Sterne Das ist der Grund, warum Sterne funkeln

Warum Sterne funkeln

Unser Weltraum-Experte Stefan Geier hat die Erklärung: "Wir schauen die Sterne an, das heißt ja physikalisch, Lichtteilchen des Sterns reisen durchs All zur Erde und dann in unser Auge. Diese Sterne sind alle extrem weit weg. Bevor das Licht in unser Auge kommt, muss es durch die Atmosphäre der Erde. Und die ist nicht überall gleich. Da gibt es verschiedene Temperaturen, verschiedene Dichten der Luft. Das wabert alles hin und her und überall wird das Licht ein bisschen anders gebrochen. Das Licht kommt nicht immer exakt gleich in unser Auge. Die andauernden minimalen Veränderungen verschmieren das Bild ein wenig. Und weil sich das ständig verändert, nehmen wir das als Funkeln wahr."