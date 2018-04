Wochentag und Uhrzeit Urlaub buchen: Das ist der beste Zeitpunkt

Timing ist alles

Und das gilt nicht nur für die Urlaubszeit. Auch wann Sie buchen ist wichtig. Planen Sie einen Städtetrip nach Paris oder Berlin? Dann ist es sinnvoll am Wochenende zu buchen. Geschäftsleute buchen Ihre Flüge immer unter der Woche. Daher ist die Nachfrage am Wochenende am niedrigsten und darauf reagieren die Fluggesellschaften mit günstigen Preisen. Für beliebte Urlaubsziele wie Mallorca gilt dies allerdings nicht.

Für den richtigen Buchungszeitpunkt gibt Reiseexperte Ralf Schmidberger folgende Richtlinie: "Flüge in die Ferne, also nach Amerika oder nach Asien, sind drei bis sechs Monate vorher am günstigsten. Innerhalb von Europa sind Flüge sechs Wochen vor Abflug billiger."

Nicht auf Internettricks reinfallen

Oft locken Internetseite mit dem Versprechen: Morgen wird die Reise noch billiger. Doch das ist nur ein Trick! Internetportale wollen, dass der Kunde sooft wie möglich die Internetseite besucht. Billiger wird es nur selten. "Wenn man den Eindruck hat: Die Reise ist günstig, dann besser gleich zuschlagen" sagt Ralf Schmidberger im Bayern 1-Interview.

Auch Ihr Computer kann schuld an einem gestiegenen Angebot sein. Ralf Schmidberger erklärt das so: "Das Reiseportal merkt sich, für was ich mich interessiere. Wenn ich am nächsten Tag wieder nach dem Angebot schaue, dann weiß die Internetseite: "Aha, das Angebot hat dem User gefallen, da wird er auch ein paar Euro mehr bezahlen und schwupp steigt der Preis." Was hilft: Das Angebot auf einem anderen Computer erneut aufrufen.

Also doch lieber ins Reisebüro?

Ja und Nein. Wenn Ihnen das Vergleichen von Angeboten Spaß macht und Sie dafür gerne etwas mehr Zeit aufwenden, sind Reiseportale sicher das Richtige für Sie. Wem persönliche Betreuung wichtig ist, kann auch ein Reisebüro in Betracht ziehen. Diese können durchaus mit manchen Internet-Angeboten mithalten.

"Doch das Allerwichtigste: Wenn der Urlaub erstmal gebucht ist, schauen Sie nicht mehr, was die Preise machen, sondern sich freuen Sie sich einfach auf den Urlaub." Ralf Schmidberger

Grundsätzliche Tipps: