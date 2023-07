Krank im Urlaub Reiseapotheke clever packen

Reiseapotheke: Was Sie einpacken sollten

Grundsätzlich gehören in die Reiseapotheke natürlich Medikamente, die Sie täglich einnehmen müssen. Falls etwas verloren geht oder beschädigt wird, sollten Sie den Namen des Wirkstoffs separat notieren, denn die Namen der Medikamente unterscheiden sich häufig von Land zu Land.

Was genau Sie brauchen, hängt immer vom Reiseziel ab. Wer wandert oder Rad fährt, sollte eine Arnikasalbe oder Schmerzsalbe für Verletzungen einpacken. Für manche Reiseziele kommt die Malariaprophylaxe ins Gepäck. Grundsätzlich hilft ein kurzes Gespräch vor der Reise mit dem Hausarzt oder der Hausärztin, um zu klären, welche Impfungen und gegebenenfalls auch Medikamente notwendig sind. Eine ausführliche Liste zum Abhaken stellt das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München hier zur Verfügung.

Krank im Urlaub - wer zahlt die Behandlungskosten?

Welche Vereinbarungen es in den unterschiedlichen Ländern gibt hat die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung im Link aufgelistet. Auf den Merkblättern finden Sie auch eine Aufschlüsselung, welche Leistungen in den jeweiligen Ländern übernommen werden.

Krankgeschrieben im Urlaub - muss das sein?

Allerdings müssen Sie Ihren Arbeitgeber dann auch sofort informieren. Und die wegen Krankheit "vermissten" Urlaubstage darf man natürlich nicht einfach an den Urlaub drankhängen. Worauf Sie achten müssen, können Sie bei Ihrer Krankenkasse telefonisch erfragen.

Was Sie alles bedenken sollten, wenn Sie krankgeschrieben sind, haben wir hier zusammengefasst: Krankschreibung - was ist erlaubt .

Brauche ich eine Auslandskrankenversicherung?

Die Auslandskrankenversicherung brauchen Sie in jedem Fall außerhalb der EU. Tatsächlich kann sich die Versicherung aber auch bei Reisen innerhalb der EU lohnen, da die Kassen nicht alle Kosten übernehmen. Achtung: Möglicherweise haben Sie bereits eine solche Versicherung, häufig wird sie bei Kreditkartenverträgen mit angeboten und abgeschlossen.

Können Sie zum Beispiel nicht wie geplant mit Flugzeug oder Zug heimreisen, sondern brauchen einen Krankentransport, können schnell sehr hohe Kosten auf Sie zukommen - und die werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen nicht übernommen. Teils bieten auch Automobilclubs einen Krankenrücktransport als Teil ihrer Mitgliedschaft an, da hilft ein Blick in Ihren Vertrag.

Obacht aber: Wenn es nämlich um den Rücktransport im Krankheitsfall geht, wird dieser manchmal nur in "medizinisch notwendigen" Fällen gewährt, da sollte aber auf jeden Fall "in medizinisch sinnvollen" Fällen im Vertrag stehen, rät die Verbraucherzentrale .

Wie finde ich einen Arzt im Ausland?

In vielen Reiseführern sind Adressen von Ärztinnen und Ärzten aufgelistet, gerade in touristischen Gegenden sind häufig auch deutschsprachige Ärzte oder Kliniken zu finden. Im Zweifel können Sie sich auch an die Deutsche Auslandsvertretung im Reiseland wenden.