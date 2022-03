Knoblauchcreme Knoblauch im Fokus - feiner Aufstrich

Knoblauchcreme - das brauchen Sie

Knoblauchcreme Rezept

Die Knoblauchzehen schälen, in Scheiben schneiden, zusammen mit der Butter in einen Topf geben und bei schwacher Hitze ganz langsam unter regelmäßigem Rühren weich schmoren.

Anschließend die Mandelblättchen zugeben, in der Knoblauchbutter leicht hellbraun rösten, mit der Milch ablöschen und einmal aufkochen lassen.

Die Toastbrotscheiben von der Rinde befreien, in grobe Würfel schneiden, in die heiße Knoblauch-Mandel-Milch rühren, das Ganze in einen hohen Mixbecher füllen, zusammen mit einem Schuss Olivenöl, mit Hilfe eines Pürierstabs cremig mixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.