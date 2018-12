Fondue Saucen Dips, Pesto und Saucen fürs Silvesterfondue

Petersilienpesto

1-2 Bund Blattpetersilie (80 g Petersilienblättchen)

80 g Mandelblättchen

150 ml Rapskernöl

eine Zitrone

Salz

Die Mandelblättchen auf einem Backblech bei 160°C Umluft etwa 12 - 15 Minuten hellbraun rösten. Aschließend herausnehmen und abkühlen lassen. Petersilienblättchen von den Zweigen zupfen, zusammen mit den gerösteten (nicht mehr warmen) Mandelblättchen, etwas Zitronenabrieb und Rapskernöl rasch in einem Mixer zu einem Pesto mixen und mit etwas Salz abschmecken. Unser Tipp: Achten Sie darauf, das Pesto nicht so lange zu mixen, bis das Pesto warm wird. Die Petersilie verliert sonst Farbe und Aroma.

Dip aus Estragon und Dill

60 g Estragon

20 g Dill

80 g Sonnenblumenkerne

150 ml Rapsöl

1EL Meerrettichfäden

Salz

Die Sonnenblumenkerne auf einem Backblech bei 160°C Umluft etwa 12-15 Minuten hellbraun rösten. Aschließend herausnehmen und abkühlen lassen. Zupfen Sie die Estragonnblättchen und Dillspitzen von den Zweigen und geben diese zusammen mit den gerösteten (nicht mehr warmen) Sonnenblumenkernen und Rapskernöl in einen Mixer. Dazu kommen Meerrettichfäden und etwas Salz.

Rucolapesto

80 g Rucola

80 g Pinienkerne

150 ml Olivenöl

8 sonnengetrocknete Tomaten

Salz

Pinienkerne auf einem Backblech bei 160°C Umluft etwa 12-15 Minuten hellbraun rösten und abkühlen lassen. Rucola putzen und die Stielenden abschneiden. Dann zusammen mit den gerösteten Pinienkernen und Olivenöl rasch in einem Mixer zu einem Pesto vermischen. Die getrockneten Tomaten fein würfeln, unter das Pesto rühren und mit etwas Salz abschmecken.

Veganer Dip ohne Lactose

2 Stk. Auberginen

Olivenöl

Salz

Gewürze (nach Belieben)



Auberginen halbieren, einritzen, mit Olivenöl beträufeln und mit einer Prise Salz bestreuen. Anschließend die Hälften einzeln in Alufolie einwickeln und ca. 80 Minuten bei 160°C Umluft im Backofen garen. Auberginen auspacken, das Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Schale heben und in ein Sieb geben, damit überflüssige Flüssigkeit abtropfen kann. Die abgetropfte Aubergine in einer Schüssel verrühren und mit Salz, Gewürzen und einem Schuss Olivenöl abschmecken.

Gewürzdips

300 g Creme Fraiche

50 Milch

Salz

Creme Fraiche mit Salz abschmecken. Anschließend wenig Milch erwärmen, die Gewürze darin lösen und mit der Creme verrühren.

1. Curry Dip

1-2 TL Curry

1 Stück Ingwer (1-2 cm, groß), fein gerieben

2. Dip mit Brotgewürz

1-2 TL Brotgewürz

100 g Pumpernickel (fein Mixen und über die Creme streuen)

3. Französischer Dip

1 - 2 TL Quatre Epices

150 g Macadamianüsse

Die Macadamienüsse 12-15 Minuten bei 160° C im Backofen rösten, abkühlen lassen und grob zerhacken. Die Nüsse zusammen mit Quatre Epices, einer traditionellen, französischen Gewürzmischung aus weißem Pfeffer, getrocknetem Ingwer, Muskat und Gewürznelken unter die Creme Fraiche mischen.

