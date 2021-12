Baguette backen Rezept für französisches Baguette

Zutaten Baguette selbermachen (ergibt zwei große oder drei kleine Baguettes)

600 g Mehl (Weizenmehl, Type 550) 400 g Wasser (in Zimmertemperatur) 120 g Sauerteig 4 g frische Hefe 12 g Salz

Zuerst: Die Autolyse

Bei der so genannten Autolyse wird zuerst das Mehl mit dem Wasser vermischt und sauber verknetet - das geht prima mit den Knethaken der Küchenmaschine oder des Handrührers, aber auch von Hand. Eine Stunde abgedeckt ruhen lassen. Dieser Schritt sorgt für besseren Geschmack und eine schöne resche Kruste.

Nach dieser Ruhezeit werden der Sauertig, die Hefe und das Salz zugegeben und der Teig so lange verknetet, bis er eine schöne Einheit bildet - das kann schon so 5 Minuten dauern. Diesen Teig wieder abdecken und eine weitere Stunde gehen lassen.

Baguette formen und dann backen

Danach teilen Sie ihren Teig in zwei oder drei Stücke - je nachdem wie viele Baguettes Sie machen möchten. Dann jeweils auf einer bemehlten Arbeitsfläche die Teigstücke leicht länglich flachdrücken und dann jeweils ein Drittel von oben und unten zur Mitte hin falten und andrücken. Diese längliche Form dann auf etwa 40 cm Länge ausrollen und die beiden Enden zu Spitzen formen. Die beiden anderen Teigstücke ebenfalls so falten und formen. Die fertig geformten Teigstücke mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen (oder in die Baguetteformen, wenn vorhanden). Abdecken und 90 Minuten gehen lassen.