Aioli Rezept für Knoblauch-Mayonnaise zum Dippen

In Spanien wird die klassische Aioli zu den Tapas, den kleinen Vorspeisen in Schüsselchen gereicht. Aioli besteht aus Knoblauch, Pflanzenöl und rohen Eiern. In seiner Heimat wird die Aioli allerdings wegen der Salmonellengefahr häufig statt mit Eiern mit Milch zubereitet.