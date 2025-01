Kleidung ohne Tierquälerei Was steckt in meinem Winterpulli? Oder der Daunenjacke?

Für unsere Daunenjacken werden Gänse lebendig gerupft

Gänse werden in China, Polen, Frankreich und Ungarn mehrmals in ihrem Leben lebendig gerupft. Den Gänsen werden so grob die Feder herausgerissen, dass ihre Haut verletzt wird. Diese Wunden werden mit Nadel und Faden genäht, ohne jede Betäubung. Heimlich gefilmte Videos von Tierschützern zeigen das.

Gänse werden auch in Deutschland in großen Betrieben in Käfigen gehalten.

In der EU ist Lebendrupf eigentlich verboten, doch es gibt Schlupflöcher: Wenn die Vögel in der Mauser sind, also ihr Federkleid wechseln, ist das Lebendrupfen auch in Deutschland erlaubt. Der Import von Daunen aus Lebendrupf ist in Deutschland ebenso erlaubt. Die Daunen kommen in Deutschland meist gewaschen an - und dann kann man nicht mehr feststellen, ob die Tiere bei lebendigem Leib oder erst nach der Schlachtung gerupft worden sind.