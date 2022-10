Mulesing Was bedeutet "Wolle ohne Mulesing"

Was ist Mulesing

Merino-Schafe bekamen eigens faltige Haut angezüchtet – um den Wollertrag zu steigern. Damit Fliegen keine Eier in die Hautfalten der Merinoschafe legen können, wird Merino-Lämmern ohne Betäubung die faltige Haut an ihren Hinterteilen mit einer scharfen Schere abgeschnitten. Diese Technik nennt man Mulesing. Die Wunden werden danach meist nicht versorgt. Gegen diese tierquälerische Praxis protestieren Tierschützer auf der ganzen Welt schon lange. Dennoch halten viele Farmer in Australien weiter daran fest.