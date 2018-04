Motten Winterkleidung richtig verstauen

Endlich können Wollpulli und Winterjacke wieder ganz nach hinten in den Kleiderschrank. Mit diesen Verpackungs-Tipps erleben Sie im nächsten Winter keine Überraschung in Form von Mottenlöchern.

Kleider gründlich waschen

Schweißgeruch und Schuppen ziehen Motten an. Deshalb nur gewaschene Kleidung verpacken. Das rät Textilexpertin Birgit Jussen, denn: „Motten bzw. Wollschädlinge befallen getragene, verunreinigte Textilien eher als saubere, da sie darin mehr zu Fressen, wie Schweiß, Hautschuppen, Speisereste finden.“

Wenn möglich: Waschen Sie Ihre Kleidung bei 60 Grad, das tötet auch Motten-Eier ab, die sich eventuell schon im Pulli oder Schal befinden. Ist ein herkömmliches Waschen nicht möglich, geben Sie die Stücke in die Reinigung.

Sorgfältig verpacken

Gut einpacken: Wer die Wollpullis einfach in einen anderen Schrank räumt, schützt sie nicht gegen Motten. Die Winterkleidung besser mit einer Folie sichern. Entweder die einzelnen Stücke oder im Stapel. Wolle und Seide sollten Sie locker verpacken, sodass sie atmen können. Der Kleiderschrank ist laut Jussen gut geeignet, "wenn sich darin ständig etwas bewegt, denn das stört die Motten. Sie fühlen sich dort am wohlsten, wo es dunkel ist und wie sie ihre Ruhe haben." Wenn der Kleiderschrank nicht ausreicht, können Sie auch auf Dachboden oder Keller ausweichen. "Wichtig ist aber, dass Ihre Kleidung vor starker Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist," so Jussen.

Synthetische Stoffe sind für die Motte uninteressant

Um die voll synthetische Winterjacke müssen Sie sich keine Sorgen machen. "Synthestische Stoffe sind für die Motte gänzlich uninteressant. Wolle zieht die Motte an, da sich die Larve von dem in den Tierhaaren enthaltenen Protein Keratin ernährt", so Jussen.

Kurz und Knapp: