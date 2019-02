Geruch aus Kleidung entfernen Wodka und Dampf: So wird Kleidung wieder frisch

1. Wodka

Muffelige Klamotten kriegen Sie mit Wodka wieder frisch: Einfach den Wodka in eine kleine Sprühflasche geben und das Kleidungsstück damit einsprühen. Anschließend ein paar Zentimeter über den Kleidungsstück ein paar Sprühstöße mit dem Dampfbügeleisen abgeben. "Der heiße Dampf reißt den Wodka, der sich blitzschnell erhitzt, aus dem Jackett raus und nimmt den Geruch mit", sagt Hans-Jürgen Topf. Bei sehr empfindlichen Stoffen eventuell an einer verdeckten Stelle testen. Und: Das Ganze klappt nur mit Wodka. "Nicht mit Kirschwasser oder sowas rumspielen, dann riecht's Jackett nach Kirschwasser", warnt Topf.

2. Heiße Luft

"Warme Luft ist immer gut, um Gerüche aus Kleidungsstücken rauszupusten", sagt Hans-Jürgen Topf. Entweder den Geruch mit dem Fön rausblasen oder das Kleidungsstück auf die aufgedrehte Heizung legen. Genauso gut: Kleidung über Nacht auf den Balkon hängen. "Hilft immer", sagt Hans-Jürgen Topf - aber Vorsicht: "Man sollte gucken, was der Wetterbericht sagt."

3. Dampfbad

Wer Jacken oder Anzüge nicht in die Reinigung geben will, kann hartnäckigen Schweißgeruch auch in der Dusche entfernen: Kleidungsstück in die Dusche hängen und heißes Wasser voll aufdrehen, so dass Dampf entsteht.



"Quasi wie beim Dampfbügeleisen nur halt nicht im kleinen Bügeleisen, sondern halt im Duschraum", sagt Topf. Nach dem Dämpfen mit den Händen abklopfen, so entfernen Sie auch Falten. "Hab ich schon öfter gemacht auf Tour - kann man nur empfehlen", sagt Hans-Jürgen Topf.



Hans-Jürgen Topf begleitet sei Jahren Musikgrößen wie Madonna, Tina Turner oder AC/DC auf ihren Tourneen und kümmert sich um ihre Kleidungsstücke. In seiner mobilen Wäscherei werden Bühnenkostüme und Alltagsoutfits wieder frisch.

Lust auf mehr Putz-Tricks?