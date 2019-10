Fake Fur erkennen Wenn Echtpelz als Kunstpelz verkauft wird - so unterscheiden Sie beides

"Enthält nichttextile Bestandteile tierischen Urspungs" - so müssen die Hersteller seit 2012 alle Kleidungsstücke kennzeichnen, die zum Beispiel Fell, Daune, Leder, Horn- oder Perlmutt-Knöpfe enthalten. Doch nicht immer sind die Textilien gekennzeichnet. Da echter Pelz aus China oft billiger ist als Kunstfell, findet sich echtes Fell auch oft bei preiswerten Kleidungsstücken, die nicht richtig oder gar nicht deklariert werden.

Drei einfache Tricks, wie man echten Pelz erkennt:

Echter Pelz hat unten immer Leder. Schiebt man die Haare auseinander und es kommt Tierhaut mit Poren zum Vorschein, ist es echtes Fell, sieht man eine gewebte Fläche, ist es Kunstpelz.

Pustet man in den Kragen und die Haare bewegen sich stark dabei, kann man davon ausgehen, dass man einen Kragen aus echtem Fell hat. Echter Pelz hat auch verschieden lange Haare, die langen Deckhaare und die sogenannte Unterwolle. Bei Fake Fur sind meist alle Haare gleich lang und gleich dick.

Test zu Hause: Hat man eine Jacke gekauft und ist sich nicht sicher, ob deren Besatz nicht doch von einem Tier stammt, kann man ein paar Härchen ausreißen und anzünden. Riecht es nach verbranntem Horn, ist es Echtpelz. Schmilzen die Haare und riechen nach Plastik, ist es Kunstfell. Ist Ihre Jacke nicht gekennzeichnet, können Sie beim Händler Ihr Geld zurückverlangen.

Weitere Anhaltspunkte: Echtes Fell glänzt deutlich stärker als Kunstfell.

Echtpelz meiden - diese Händler verkaufen keinen Echtpelz

Wer Kleidung einkaufen möchte, die ohne Echtpelz auskommt, kann sich hier informieren, welche Modelabel sich gegen die Verwendung von Pelz entschieden haben: Fur Free Retailer.

Warum keinen Pelz tragen - Gewissensfrage

Textilien mit oder aus Echtpelz sind immer mit Tierquälerei verbunden. Grundsätzlich lehnen zwar die meisten Deutschen in Umfragen das Tragen von Pelz ab, aber dennoch haben heute sehr viele Winterjacken einen Pelzkragen aus Echtpelz an der Kapuze. In der EU werden jedes Jahr rund 45 Millionen Pelztiere auf Pelzfarmen getötet, weltweit sind es 100 Millionen Tiere, so der Tierschutzbund. Weitere fünf Millionen Wildtiere verenden auf grausame Weise in Fallen.

Vor ihrem Tod haben Pelztiere ein qualvolles Leben: Asiatische Marderhunde, Hunde, Katzen, Chinchillas und Füchse werden größtenteils in China in engen Metallkäfigen gehalten. Viele entwickeln Verhaltensstörungen, verstümmeln sich selbst oder werden zu Kannibalen. Eine Käfigbatterie misst einen Quadratmeter, das natürliche Revier von Wildtieren wie Füchsen, Nerzen und Marderhunden ist im Schnitt um die zehn Quadratkilometer groß.

Um ihr Fell nicht zu beschädigen, werden die Pelztiere mit Knüppeln totgeschlagen, vergast oder man lässt sie verbluten. Manchmal leben die Tiere noch, wenn man ihnen das Fell abzieht.

Aus Marderhunden, Füchsen und Hunden werden Pelzkragen gemacht, aus Katzenfell entstehen Fellbommel für Mützen, Rheumadecken oder der Fellbesatz von Schuhen.

Irreführende Bezeichnungen für Tierarten - die Tarnnamen der Pelzbranche

In Deutschland ist der Import von Hunde- und Katzenfellen seit 2009 verboten, so der Tierschutzbund. Allerdings gibt es wenige Kontrollen. Um die wahre Herkunft der Pelze zu verschleiern, benutzt man Tarnnamen, nicht nur für Katzen- und Hundefelle. Der Tierschutzbund hat die Bezeichnungen der Pelzbranche und ihre Bedeutung gesammelt. Hier einige Beispiele:

Bezeichnungen der Pelzindustrie Tarnnamen Tierart Asian jackal, Asian Wolf, Corsac fox, Gaewolf, Goupee, Gubi, Kou pi, Lamb skin, Pommernwolf Hund China-Katze, Feuer-Katze, Genotte, Goyangi, Lipi, Lyrenkatze, Maopee, Moupi Hauskatze Blacktail, Feh, Sobalsky Eichhörnchen Murmasky, Seefuchs, Russischer Waschbär, Tanuki Marderhund

Quelle: Deutscher Tierschutzbund