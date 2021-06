Obazda Rezept und bester Trick für Obazdn selbstgemacht

Einfaches Obazda Rezept

Zutaten:

200 g Brie oder Camembert, am besten bei Zimmertemperatur

200 g Frischkäse

Ein Bund frischen Schnittlauch

1 rote Zwiebel

1 EL Paprikapulver

Salz

Pfeffer



Schneiden Sie den Brie in kleine Stücke und geben Sie ihn zusammen mit dem Frischkäse in eine Schüssel. Schnittlauch klein schneiden und etwas mehr als die Häfte zu dem Käse geben. Alles mischen und die Käsecreme mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen.



Optional kann man natürlich auch noch Kümmel, statt des Frischkäses weiche Butter und einen Schuss Bier dazugeben - probieren Sie aus, wie Ihnen der Obazde am besten schmeckt.