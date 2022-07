Spiralkartoffeln Rezept für Kartoffel am Spieß

Spiralkartoffeln - das brauchen Sie

Anleitung für Spiralkartoffeln

Spießen Sie je eine Karoffel auf einen Holzspieß. Nehmen Sie ein Messer und schneiden Sie in einer Spirale rund um den Holzspieß die Kartoffel ein. Karoffel danach einfach auseinander ziehen. Die Spiralkartoffeln mit Öl begießen und mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Danach alles bei 160 Grad ca. 25 Minuten lang in den Ofen und fertig sind Ihre knusprigen Spiralkartoffeln.



