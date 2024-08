Steuer App Test Das sind die besten Steuererklärungs-Apps

Wichtigster Punkt im Test der Stiftung Warentest war natürlich die korrekte Berechnung der Steuererstattung: Es wurde getestet, "fragen die Programme alle relevanten Einkünfte und Ausgaben für die Steuererklärung ab, rechnen sie die dann auch richtig in die Steuererstattung oder die Steuernachzahlung ein und entscheiden sie bei steuerlichen Wahlmöglichkeiten – zum Beispiel, ob man sich zusammen oder einzeln veranlagen lässt – richtig", so Robin Knies von der Stiftung Warentest-Zeitschrift "finanztest". Zweites Beurteilungs-Kriterium: die Benutzerführung. Die Programme mussten verschiedene Steuerfälle lösen und die Erstattungsmöglichkeiten voll abschöpfen.

Steuer-Apps Test

Die beste Download-Steuer-Software für den PC

Steuererklärung über Elster

Theoretisch kann man seine Einkommenssteuererklärung auch selbst über das Steuerportal Elster machen. "Elster ist das offizielle Portal der Finanzverwaltung und das gibt kostenlos alle technischen Möglichkeiten an die Hand, die Steuererklärung online abzugeben. Aber es gibt keine konkreten Steuer-Spartipps. Das ist der große Vorteil der kommerziellen Programme, wenn sie denn gut sind. Die zeigen Ihnen nämlich, wo Sie Ausgaben absetzen können, die Sie haben, und ob es günstiger ist, gemeinsam oder separat abzugeben", sagt Robin Knies. Er nennt als Beispiel die "Arbeitsmittel". Darunter kann man sich ungefähr etwas vorstellen, aber viele wissen nicht, was genau darunterfällt. "Programme fragen dann zum Beispiel ab: 'Hatten Sie Berufsbekleidung gekauft?' 'Haben Sie Computer oder elektronische Geräte gekauft?' 'Haben Sie einen Schreibtisch gekauft?' Das sind ja alles Sachen, die als Arbeitsmittel gelten und in der Steuererklärung für eine höhere Erstattung sorgen können."