Anspruch Kindergeld So lange haben Sie Anspruch auf Kindergeld für Ihr Kind oder Enkelkind

Kindergeld Anspruch

Im Allgemeinen haben Sie unter diesen Voraussetzungen Anspruch auf Kindergeld bis zum 18. Geburtstag Ihres Kindes oder Enkelkindes - und zwar wenn:

"Sie Ihr Kind regelmäßig versorgen und es in Ihrem Haushalt lebt (das gilt auch für Stiefkinder, Enkelkinder oder Pflegekinder) und Ihr Wohnort in Deutschland, einem anderen Land der EU, in Norwegen, Liechtenstein, Island oder der Schweiz ist", so die Familienkasse. Gezahlt wird das Kindergeld nur an einen Eltern- oder betreuenden Großelternteil. Sie müssen das Kindergeld für Kinder über 18 Jahren aber beantragen – das können Sie hier tun: Antrag auf Kindergeld für Kinder bei Eintritt der Volljährigkeit.