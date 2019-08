Blumenkohl-Rezepte Gebratene Morcheln mit Blumenkohlpüree

Blumenkohl-Püree:

250 g Blumenkohl

1 Stk. kleine Kartoffel

220 ml Sahne

50 g Butter

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Wie wird Blumenkohl-Püree gemacht?

Kartoffel schälen, Blumenkohl putzen und beides in grobe Stücke schneiden.



Beides zusammen in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser weich kochen, in einem Sieb abtropfen lassen, zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze die überschüssige Flüssigkeit verdampfen lassen.



Anschließend die Sahne zugeben und fast vollständig reduzieren lassen, in einen Mixer füllen und zu einem cremigen Püree mixen.



Die Butter in einem kleinen Topf auf dem Herd zu einer hellbraunen „Nussbutter“ rösten, unter das Püree rühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu passen die gebratenen Morcheln (s.u.).

Noch mehr Blumenkohl-Rezepte: Man kann Blumenkohl braten oder im Ganzen schmoren: Blumenkohl-Ideen

Auch als Couscous macht sich der Blumenkohl super!

Gebratene Morcheln:

10-20 Stk. Morcheln

1 EL Zwiebelwürfel

50 g Butter

Salz

Wie Morcheln zubereiten?

Morcheln am unteren Ende abschneiden, gut mit reichlich Wasser den Sand herauswaschen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.



Morcheln in einer Pfanne ohne Fett bei mittlerer Hitze anschwitzen, Zwiebelwürfel und Butter zugeben, aufschäumen und leicht „nussig“ werden lassen und mit Salz abschmecken.



Das warme Blumenkohlpüree auf zwei Tellern verteilen, die gebratenen Morcheln darauf setzen, mit der Bratbutter samt Zwiebelwürfeln umträufeln und den roh marinierten Blumenkohl dazwischen setzen.

Was passt zu Blumenkohl-Püree?

Das Blumenkohl-Püree mit den Morcheln passt perfekt zu Geschnetzeltem. Wer es vegetarisch mag, kann das Gericht auch so als Hauptspeise reichen, Alexander Herrmann peppt es noch mit ganz dünn geschnittenem, rohem Blumenkohl auf:

Roh marinierter Blumenkohl:

50 g Blumenkohl

1 TL Rapsöl

6 Halme Schnittlauch

Meersalz (z.B. Fleur de Sel)

Schnittlauch in dünne Ringe schneiden.

Blumenkohl putzen und mit der Aufschnittmaschine oder z.B. einem Trüffelhobel oder einem Sparschäler in sehr dünne Scheiben hobeln, flach auf einen Teller legen, mit Rapsöl beträufeln, mit einer Prise Meersalz würzen und mit Schnittlauch bestreuen.

Und hier haben wir noch eine ganz hervorragende Idee für Rosenkohl: