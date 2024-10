Honig gegen Husten Hilft Honig wirklich gegen Husten?

Als Hausmittel ist Honig bei Erkältungskrankheiten beliebt, ob in der heißen Milch mit Honig, der heißen Zitrone oder pur. Dass er tatsächlich wirksam ist und Beschwerden lindern kann, darauf deuten mehrere Studien hin.

Honig wirkt besser als Medikamente gegen Husten

Forscherinnen und Forscher der Universität Oxford haben 2020 in einer Metastudie, also einer Untersuchung, die verschiedene bereits existierende Studien vergleicht, herausgefunden, dass Honig in der Bekämpfung von Husten sehr wirksam ist. Honig sei eine effektivere Alternative gegen Husten als die herkömmlichen Medikamente wie zum Beispiel rezeptfreie Erkältungsmittel oder Antibiotika, die bei Atemwegsinfekten häufig verordnet werden.