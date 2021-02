Ingwer selber ziehen So einfach bauen Sie Ingwer an

Dafür im Bio-Laden oder in einem Supermarkt ein frisches, pralles Rhizom mit Austriebsknospen ("Augen") in Bio-Qualität kaufen. Austriebsknospen sind knubbelige Stellen, die rundlichen Verdickungen, die manchmal weißlich oder grün an den "Fingern" aus der Rinde herausschauen. Bevor es mit dem Pflanzen losgeht, ein oder mehrere fünf Zentimeter lange Stücke Ingwer mit einem sauberen und scharfen Messer abschneiden und über Nacht in ein Glas Wasser legen. Jedes Ingwerstück muss mindestens ein Auge haben.