Hundstage Wann sind die Hundstage und was bedeuten sie?

Die Hundstage sind in Deutschland jedes Jahr an den selben Tagen: Beginnend am 23. Juli bis zum 23. August. Wetterunabhängig sind sie also schon vordefiniert. Deswegen sind die Hundstage auch nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, die heißesten Tage des Jahres - die sind meteorologisch gesehen bereits Anfang Juli.