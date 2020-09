Gefüllte Zucchini Rezept für Zucchini vegetarisch gefüllt

4 große Zucchini

150 g Instant Polenta

500 ml Gemüsebrühe

400 g Pilze (z.B. Champignons, Egerlinge, Kräuterseitlinge)

100 g Parmesan

100 g Butter (kalt)

1 Schuss Olivenöl

Salz

Zucker

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Die Zucchini waschen, trockentupfen und mit einem Messer der Länge nach halbieren. Die Kerngehäuse vorsichtig mit einem Löffel herauskratzen, sodass mittig je eine fingerdicke Rinne entsteht. Diese Schnittflächen auf den Innenseiten der Zucchini mit Salz und Zucker würzen und 10 Minuten ziehen lassen. Anschließend einige Spritzer Olivenöl in eine große Auflaufform geben. Die Zucchinihälften nebeneinander, mit den Schnittflächen nach oben hineinlegen, die Form gut mit Alufolie verschließen und auf einem Backgitter in der mittleren Schiene, des auf 180 Grad C Umluft vorgeheizten Backofens 30 Minuten garen.

Danach die Form aus dem Ofen nehrmen, die Alufolie entfernen, die entstandene Flüssigkeit in einen Topf füllen und die Zucchini in der Auflaufform auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.

Den "Zucchinisaft" im Topf mit dreiviertel der Gemüsebrühe auffüllen, aufkochen lassen, die Polenta einrühren bis die Konsistenz einer dickflüssigen Kartoffelsuppe ähnelt. Danach mit einem Deckel verschließen, vom Herd nehmen und gut zehn Minuten ziehen lassen.

In der Zwischenzeit die Pilze putzen, je nach Größe vierteln oder sechsteln und in einer großen, beschichteten Pfanne braten und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Polenta zurück auf den Herd mit schwacher Hitze stellen, den Deckel entfernen und mit einem Kochlöffel gut durchrühren. Die kalte Butter unterrühren, die gebratenen Pilze unterheben und die restliche Gemüsebrühe unterrühren, falls die Polenta zu fest ist. Anschließend die Hälften des Parmesan fein hineinreiben, nochmals gut durchrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die vorgegarten Zucchinihälften mit der cremigen Polenta füllen, den restlichen Parmesan darüber reiben, unabgedeckt 15 bis 20 Minuten im Backofen mit Grillfunktion überbacken, herausnehmen und z.B. mit Tomatensauce servieren.

Tipp von BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann

Anstelle der Pilze passen auch Tomaten und Oliven oder das Lieblingsgemüse Ihrer Wahl. Wichtig ist nur, dass sie nicht roh in die Polenta gerührt werden.

