Vegetarische Burger Rezept für fleischlose Burger Patties

Es ist einfach, günstig und vor allem sehr, sehr lecker, vegane oder vegetarische (in unserem Rezept bieten wir beides an) Burgerbratlinge selbst zu machen. Wir empfehlen, die Menge gleich zu verdoppeln - die fleischlosen Burgerpattys sind nicht ganz ohne Zeitaufwand herzustellen, lassen sich aber prima einfrieren.

Zutaten vegetarische Bratlinge (ergibt 5 bis 6 Patties)

70g rote Quinoa, etwa 20 Minuten lang in Wasser gar gekocht

140g Kichererbsen aus der Dose

40g Walnüsse

40-50g Semmelbrösel

1 kleine Zwiebel

2 EL Fenchelsamen

1 Karotte

3 EL Weißweinessig

Saft einer halben Zitrone

1 Ei (oder vegan: 2 El Kartoffelmehl gemischt mit 1 EL Wasser)

nach Belieben: 1 kleine, frische Rote Bete

Paprikapulver edelsüß

Pfeffer

Salz

Burgersemmeln, Käse, Salat und Burgersaucen nach Geschmack

Wie werden vegetarische Bratlinge gemacht?

Heizen Sie Ihren Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Kochen Sie die Quinoa nach Packungsanweisung, danach das Wasser abgießen. Schneiden Sie die Karotte und die Rote Bete in ganz kleine Würfelchen, geben Sie das Gemüse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und garen dieses etwa 20 Minuten im Ofen - die Karotten dürfen dabei etwas braun werden, denn bei diesen Pattys geht es um die Röstaromen.

Rösten Sie die Walnüsse etwas an, ohne Fett, bis sie zu duften beginnen. Dann zerkleinern Sie die Nüsse etwas.

Braten Sie die Zwiebeln in einer Pfanne mit etwas Öl. Geben Sie Salz, Pfeffer, Paprikapulver (wer es schärfer mag auch Chili) dazu, die abgetropften Kichererbsen und rühren, bis alles etwas Farbe annimmt. Mit dem Weißweinessig ablöschen, dabei alles, was eventuell in der Pfanne angebrannt ist, aus den Rundungen kratzen und unter die Kichererbsen-Zwiebelmischung rühren. Mit einem Kochlöffel zerdrücken Sie die Kichererbsen grob.

Vermischen Sie nun die etwas abgekühlte Quinoa mit den Kichererbsen, den gerösteten Karotten (und der Roten Bete), sowie den Semmelbröseln, dem Ei (oder der Kartoffelmehlmischung) sowie den Walnüssen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, wer mag, kann auch noch frische Petersilie und mittelscharfen Senf hinzufügen. Die Konsistenz sollte jetzt an fleischhaltige Fleischpflanzerl erinnern - sind sie zu matschig, geben Sie noch Semmelbrösel dazu.

In einer Pfanne mit Öl anbraten - anders als fleischhaltige Fleischpflanzerl müssen Sie hier etwas mehr Fett als sonst nehmen, weil der Quinoa-Bratling ja selber kein Fett mehr abgibt. Dann ganz nach dem eigenen Geschmack zum Burger anrichten, zum Beispiel mit Cheddar-Käse, Ketchup, Salat, Tomaten. Sie werden sehen: Die veganen Pattys machen zwar echt viel Arbeit in der Herstellung, aber Sie schmecken richtig herzhaft - und Sie wissen, was alles drin ist!

