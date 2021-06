Getränke kühlen So kühlen Sie Getränke schnell ab

Damit Sie Getränke auch auf die letzte Minute vor dem Grillfest noch kalt bekommen, gibt es eigentlich nur drei Tricks, ohne vorher einen Physiker-Abschluss gemacht zu haben. Alles, was Sie brauchen finden Sie in Ihrer Küche.

Nasse Wickel für den Wein

Trick 1 funktioniert überall und immer, solange Sie ein Handtuch zur Hand haben. Wickeln Sie die zu kühlenden Getränke möglichst doppelt in das Tuch und gießen Wasser darüber. Legen sie das Paket dann in die Sonne. Die Verdunstung, die dann stattfindet, kühlt Ihre Getränke schon ganz gut ab - zumindest auf eine annehmbar kühle Temperatur. Dauer: etwa 30 Minuten Fazit: megapraktisch, aber langsam

Feuchte Tücher für den Gefrierschrank Turbo

Ein Level höher spielt der zweite Trick. Wickeln Sie dazu feuchte Papiertücher - am besten Küchenkrepp wegen der hohen Saugkraft - um die Flaschen. Dann müssen sie ins Gefrierfach. Die kalt-trockene Luft dort entzieht dem nassen Papier ebenfalls das Wasser. Die Verdunstung kühlt auch hier, nur wesentlich schneller. Am besten legen Sie aber etwas unter, da sonst das Papier bis zum nächsten Abtauen am Eisschrank festfriert. Dauer: etwa 15 Minuten Fazit: nur für Zuhause, schnell und einfach

Kalter Sekt dank Salz

Das Nonplusultra beim Getränkekaltstellen ist die Salzmethode. Das Beste daran ist nicht nur, dass sie sehr schnell funktioniert, sondern auch mit einer nahezu beliebigen Menge an Getränken. Füllen Sie dazu also Wasser und Eiswürfel in etwa gleicher Menge in ein geeignet großes Gefäß - höchstens aber bis Badewannen- oder Planschbeckengröße.