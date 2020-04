Dalgona Das Getränk mit Kaffeemousse

Es kann warm und kalt getrunken werden und Sie haben bestimmt alle Zutaten schon zu Hause. So einfach gelingt der Drink aus Kaffeemousse und Milch.

Was braucht man für das Kaffeemousse?

Für eine Portion braucht man:

2 EL Instant-Kaffee

2 EL Wasser

2 EL Zucker

Zu gleichen Teilen Instant-Kaffee, Zucker und heißes Wasser verrühren. Für eine Portion bieten sich je zwei Esslöffel an. Die Zutaten in einer Schüssel vermengen und dann heißt es rühren. Entweder mit dem Schneebesen oder mit dem Handrührgerät. Es muss so lang gerührt werden, bis ein festes Mousse entsteht.

Was braucht man für Dalgona-Kaffee?

Kaffeemousse

Milch









In ein Glas oder eine Tasse Milch füllen - die kann je nach Geschmack kalt oder warm sein. Obendrauf wird jetzt, am besten mit einem Löffel, das Kaffeemousse gegeben.

Wie trinkt man Dalgona-Kaffee?

Zwei Drittel Milch und ein Drittel Kaffeemousse machen eine gute Mischung. Die kalte Variante kann dann entweder mit einem nachhaltigen Strohhalm, zum Beispiel aus Papier, und die warme Variante nach Verrühren einfach so getrunken werden.

Täglich neue Rezepte haben wir bei unserem Instagram Kanal BAYERN 1 kocht für Sie, schauen Sie doch mal vorbei!