Fladenbrot ohne Hefe Rezept für selbstgemachtes Fladenbrot aus der Pfanne

Fladenbrot ohne Hefe - das brauchen Sie:

Ergibt ca. 8 Fladen:

200 ml Wasser oder Milch

1 EL Olivenöl oder Pflanzenöl

1 TL Salz

300 g Mehl

1 TL Backpulver

Fladenbrot ohne Hefe in der Pfanne backen

Alle Zutaten in einer Schüssel gut vermengen, bis ein glatter Teig entsteht. Den dann am besten für 10 Minuten ziehen lassen. Der Teig ist ein bisschen klebrig, es empfiehlt sich also die Fladen mit einem Löffel in acht Fladen zu portionieren.

In eine beschichtete Pfanne etwas Öl geben und dann die Teigfladen mit dem Löffel hineingeben. Bei mittlerer Hitze ausbacken. Zum Wenden am besten einen Pfannenheber verwenden - so werden beide Seiten schön gebacken. Wer mag, kann die Fladen, ganz nach Geschmack, auch mit Kräutern oder Oliven versehen.

Passt zum Salat, zum Grillen oder auch zum Shakshuka.

