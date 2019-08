Shakshuka Rezept für die köstliche Tomaten-Paprika-Pfanne mit Ei

Zutaten für Shakshuka:

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehen

2 rote Paprika

3 EL Olivenöl

1 Dose stückige Tomaten (400 g)

1 TL Paprikapulver

1 TL Kreuzkümmel

4 Bio Eier

Petersilie

Salz

schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Baguette oder Fladenbrot

Shakshuka - so gelingt das Gericht:

Paprika, Zwiebeln und Knoblauch in Streifen bzw. Ringe schneiden. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und darin die Zwiebel und den Knoblauch glänzend anbraten. Jetzt die Tomaten aus der Dose und die Paprika hinzugeben. Kreuzkümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer untermischen und alles 10 Minuten köcheln lassen.

Nehmen Sie einen Esslöffel zur Hand und formen Sie vier Mulden die Tomaten-Paprika-Masse. Die Eier jeweils einzeln in eine Tasse geben, so können Sie sie leichter in die Mulde füllen. Alle vier Mulden so mit je einem Eiern versehen.

Das Shashuka sollte jetzt so lange weiterköcheln, bis die Eier stocken. In der Zwischenzeit die Petersilie klein schneiden. Sobald die Eier gestockt sind, Petersilie darüberstreuen und fertig ist Ihr Shashuka.

Schmeckt hervorragend mit Fladenbrot oder Baguette.