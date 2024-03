Sauerteig So einfach ist das Ansetzen von Sauerteig

Wer einmal erfolgreich einen Sauerteig gepflegt hat, hegt den "Burschen" oft über Monate, wenn nicht sogar Jahre. Wir zeigen ihnen, wie Sie einsteigen können in die Brotback-Kunst. Grob gerechnet lässt sich sagen: Drei Tage, nachdem Sie den Sauerteig angesetzt haben, können Sie Ihr erstes Brot backen.

Sauerteig ansetzen

Alle Zutaten werden in einer kleinen, eher hohen als breiten, Schüssel miteinander vermischt. Am besten nehmen Sie dafür einen Holzflöffel oder einen Teigschaber. Decken Sie den Sauerteig mit einem sauberen Tuch zu - und warten Sie 24 Stunden!

Hat der Teig eine ganz leichte, feste Haut gebildet - einfach abmachen. Darunter sollten sich schon die ersten Bläschen entwickelt haben. Riecht der Teig muffig, müssen Sie leider von vorne anfangen. Ein säuerlicher Geruch ist dagegen prima. In einer anderen Schüssel nun die Zutaten für den zweiten Tag zusammenrühren, dann den Teig vom ersten Tag dazugeben und ordentlich vermischen. Wieder abdecken und 24 Stunden an einem warmen Ort ruhen lassen.

Der Teig ist mittlerweile etwas flüssiger als am Vortag und weist viele Bläschen auf. Nun geben Sie das Mehl und das Wasser hinzu und vermischen alles. Jetzt wäre auch der richtige Moment, den Roggensauerteig in einen Weizensauerteig umzuerziehen - dafür einfach das Roggenmehl durch Weizenmehl (wir empfehlen Type 550) ersetzen. Der Sauerteig ist nun fertig und kann eingesetzt werden in einem Rezept mit flüssigem Roggensauerteig.