Feta, Schafskäse, Hirtenkäse Was ist der Unterschied zwischen Feta, Schafskäse und Hirtenkäse?

Unterschied Feta, Schafskäse, Hirtenkäse

Der größte Unterschied zwischen den Käsesorten liegt in der für die Herstellung genutzten Milch. Feta beispielsweise darf maximal aus 30 Prozent Ziegenmilch bestehen - der Rest der Milch muss Schafsmilch sein. Außerdem unterliegt Feta einer geschützten Ursprungsbezeichnung und ist damit europaweit rechtlich geschützt, das heißt die Milch muss von Tieren kommen, die entweder auf dem griechischen Festland oder auf Lesbos leben.



Wie der Name schon vermuten lässt, ist in Schafskäse 100 % Schafsmilch.



Hirtenkäse oder "Käse in Salzlake" wird hingegen komplett aus Kuhmilch hergestellt.