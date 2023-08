Spiegelei Feta-Ei aus der Pfanne

Zutaten Feta-Ei

Zubereitung Spiegelei mit Feta

In eine beschichtete Pfanne einen Spritzer Öl geben, bei mittlerer Hitze Pfanne vorwärmen. Fetakäse ringförmig in die heiße Pfanne bröseln. So lange anrösten, bis die Käsekrümel gut Farbe annehmen.