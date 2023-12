Eier anstechen So macht der Sternekoch sein Frühstücksei

Diese Frage aus dem Küchenalltag spaltet ganze Familien - sticht man Eier besser an, bevor man sie kocht, damit sie im Kochtopf nicht platzen? Oder lässt man das ganz einfach sein und die Eier bleiben trotzdem heil? BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann macht es so: "Ich pikse sie an. Entscheidender ist für mich aber, dass du wirklich einen großen Topf mit ausreichend kochendem Wasser hast."