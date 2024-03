Cremetorte Rezept für die Torta Mimosa zum Frauentag

Was ist eine Torta Mimosa?

Mimosen blühen bereits im März, passen also zum Weltfrauentag - und diese Torte erinnert mit ihrer abgefahrenen Biskuit-Verzierung tatsächlich an einen prächtigen Strauß Mimosen. Darum wird diese Cremetorte traditionell zum 8. März in Italien gebacken. Sehr gute Idee, finden wir, und haben sie vereinfacht nachgebacken - vom Prinzip her erinnert sie uns an den Maulwurfkuchen. Hier kommt das Rezept für die Torta Mimosa - mit einer kleinen Schummelei, denn eigentlich wird sie mit einer aufwändigen, selbst gemachten Diplomatencreme gefüllt. Wir machen es uns etwas einfacher und nehmen Vanillepuddingpulver.