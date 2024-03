Maulwurfkuchen mit Erdbeeren Rezept für eine Maulwurftorte mit Erdbeer-Sahnefüllung

Zutaten Maulwurfkuchen mit Erdbeeren

Zubereitung Maulwurfkuchen mit Erdbeeren

Zucker und Vanillezucker sowie die in kleine Stückchen geschnittene Butter mit dem Rührgerät so lange auf höchster Stufe rühren, bis sich alle Zutaten zu einer cremigen Masse verbunden haben. Das dauert ungefähr fünf Minuten. Dann die beiden Eier zugeben, nochmals gut durchrühren.

In einer kleinen Schüssel das Mehl mit dem Backpulver und einer Prise Salz vermengen, die Milch abmessen und bereitstellen. Nun abwechselnd einen Schluck Milch und einen großen Löffel Mehlmischung in die Teigschüssel zur Zucker-Butter-Eier-Creme geben. Weiter so verfahren, bis Mehl und Milch aufgebraucht sind.